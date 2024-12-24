Турцию и Сирию заподозрили в совместной военной операции

Власти Турции и новое руководство Дамаска могут провести совместную операцию против курдских сил в Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Как отмечает издание, такая операция может быть проведена, если члены курдских формирований откажутся добровольно сложить оружие. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что силы запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» «незаконно оккупируют» треть сирийской территории. Министр обвинил курдские силы в «краже ресурсов и собственности» сирийского народа.

«Мы считаем, что новая администрация в Дамаске предпримет соответствующие шаги для обеспечения территориальной целостности и политического суверенитета Сирии», - подчеркнул Фидан.

Также глава МИД Турции заявил, что «нельзя мириться с узурпацией Израилем сирийских земель». Он подчеркнул, что Израиль воспользовался неспокойной обстановкой в стране. Фидан заявил, что международное сообщество должно выступить с «конкретной реакцией против незаконных действий Израиля».

В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ подчеркивали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. В январе 2024 года аль-Башир был назначен главой «Правительства спасения Сирии», созданного в Идлибе. До этого он был министром развития и гуманитарных вопросов в этой же структуре. СМИ сообщали, что аль-Башир «имеет контакты с Турцией».