Израильские роботы-камикадзе атаковали больницу в секторе Газа

Израиль с помощью роботов-камикадзе атаковал больницу "Камаль Адван" в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По словам очевидцев, дистанционно управляемые транспортные средства доставили коробки с надписью "опасность".

Предполагается, что в коробках была взрывчатка, которая позже взорвалась. "Некоторое время назад два военных робота взорвались возле больницы, причинив серьезный ущерб и ранив около 20 человек, как сотрудников, так и пациентов.

Этот взрыв произошел очень близко, и это первый раз, когда они использовали такого рода роботов возле больницы "Камаль Адван", — отметил директор учреждения, доктор Хуссам Абу Сафия. 25 октября сообщалось, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Израиль ударил по кислородной станции, из-за чего случился взрыв, который частично повредил здание больницы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. 19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.