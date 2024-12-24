Пленный украинец раскрыл масштабы дезертирства в ВСУ

За неделю батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) не досчитался более двадцати военнослужащих из-за дезертирства. Об этом рассказал попавший в плен мобилизованный младший лейтенант Павел Салий в беседе с РИА Новости.

Он поделился, что его и новобранцев отправили на повторное обучение на полигон после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду из-за плохой подготовки в учебной части. Собеседник агентства отметил, что обучение должно было длиться неделю, но пройти полный курс им не позволили.

«Из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ [самовольно оставивших часть], дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось», — сообщил он.