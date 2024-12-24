Британский премьер намекнул на отправку войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ.

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Об этом пишет газета The Times.

"Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на Западной Украине для обучения солдат", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что британский премьер-министр согласился с украинским лидером Владимиром Зеленским в том, что важно "доработать" проведение обучения солдат ВСУ, поскольку "Украина испытывает трудности с набором военнослужащих".

Как пишет The Times, на данный момент около 51 тысячи украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. По оценке британской газеты, перенос обучения военных ВСУ на Западную Украину потенциально может "успокоить тех, кто стремится избежать призыва, и увеличить число украинцев, проходящих базовый курс".

Названо условие отправки войск ЕС на Украину

23 декабря Зеленский провел телефонный разговор со Стармером, в ходе которого стороны обсудили новые санкции против России и работу над соглашением о столетнем партнерстве Лондона и Киева.