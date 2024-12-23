Артиллеристы группировки «Запад» спалили БМП Bradley в зоне СВО

Расчет буксируемого орудия Д-30 группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении уничтожил боевую машину пехоты Bradley вооруженных сил Украины. Об этом рассказал «Звезде» старший офицер артиллерийской батареи с позывным Кара.

© ТК «Звезда»

«Спалили ее. Она выходит на перекресток, нам дали команду к работе. Отработали, Bradley остановили, дальше уже поразили», - сказал он.

Наши войска уничтожают укрепления ВСУ в Серебрянском лесничестве. Артиллеристы поддерживают продвижение наших штурмовых подразделений.

Близость к врагу диктует особые требования маскировки. После стрельбы позиция скрывается. Артиллеристы работают под прикрытием антидронщиков.

«Летают каждый день. Вот сейчас распогодилось, начнутся полеты. Специальная станция нас предупреждает: FPV-дрон или "Баба-яга"», - говорит стрелок с позывным Скиф.

В арсенале военнослужащих антидроновое ружье, пулемет и охотничий дробовик. Под ногами трофеи - сбитые дроны украинских боевиков.

Командир орудия Муса рассказывает - бойцы у него молодые, но все добровольцы и «заряжены». Молодежь быстро учится и набирается боевого опыта. Отсюда мобильность в расчетах.

Наводчик при необходимости может отработать заряжающим или командиром орудия. И если передовые батальоны просят огня, артиллеристы готовы обеспечить в любую минуту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.