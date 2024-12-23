Появилась "умная" динамическая защита, якобы способная сбивать FPV-дроны
Дроны в настоящее время являются одной из главных угроз для бронемашин различных типов. Как отмечает Telegram-канал "Танкодром", в настоящее время в западных армиях пока нет ничего, что может им серьезно противодействовать.
Все, что демонстрировалось, похоже на полумеры или откровенно маргинальные решения.
На их фоне выгодно выглядит разработка, представленная греческой компанией EODH. Принцип ее работы заключается в том, что элементы динамической защиты, размещенные, например, на крыше танка, активируются по сигналу от встроенного недорогого и, соответственно, простого радиолокатора. В результате осколки и ударная волна должны поражать подлетающий беспилотник. Как считает автор канала, идея сама по себе не так уж плоха, но ее жизнеспособность необходимо проверить на практике.