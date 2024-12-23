Появилась "умная" динамическая защита, якобы способная сбивать FPV-дроны

Дроны в настоящее время являются одной из главных угроз для бронемашин различных типов. Как отмечает Telegram-канал "Танкодром", в настоящее время в западных армиях пока нет ничего, что может им серьезно противодействовать.

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Все, что демонстрировалось, похоже на полумеры или откровенно маргинальные решения.

На их фоне выгодно выглядит разработка, представленная греческой компанией EODH. Принцип ее работы заключается в том, что элементы динамической защиты, размещенные, например, на крыше танка, активируются по сигналу от встроенного недорогого и, соответственно, простого радиолокатора. В результате осколки и ударная волна должны поражать подлетающий беспилотник. Как считает автор канала, идея сама по себе не так уж плоха, но ее жизнеспособность необходимо проверить на практике.