Управляемые по оптическому волоконному кабелю дроны продолжают кошмарить боевиков формирований киевского режима.

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В социальных сетях появилось еще одно видео, где такой беспилотник демонстрирует свои уникальные характеристики. Сбавив до минимума скорость, БПЛА буквально подкрадывается к блиндажу с вэсэушниками, которые не успевают ничего предпринять.

Такие средства поражения стали настоящим технологическим прорывом. Они не боятся средств радиоэлектронной борьбы, кроме того, специалистов восхищает возможность полета на предельно низких высотах, что скрывает их от средств наблюдения и дает возможность поражать вражескую бронетехнику в самые уязвимые зоны.