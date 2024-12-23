Подразделения ВС России ведут массированный обстрел правого берега Днепра, серия прилетов произошла в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Согласно онлайн-карте воздушных тревог Украины, сирены гудят в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и других областях страны. Украинские СМИ сообщают, что ВС РФ могут начать наступление, однако никакой подверженной информации об этом нет. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Мощные прилеты в самом Херсоне и окрестностях, — рассказал источник.

Тем временем стало известно о взрыве в украинском Житомире в районе бронетанкового завода, который занимается сборкой техники и ремонтом иностранных танков. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, взрыв прогремел поздно вечером 22 декабря у поселка Новогуйвинское.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в ходе спецоперации поразили за сутки военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах в зоне СВО. Также стало известно, что российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Сторожевое. Поселок расположен к западу от Угледара и Курахово вблизи границы с Запорожской областью.