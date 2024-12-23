Стало известно, на каком направлении активизировались ВС России

Подразделения ВС России ведут массированный обстрел правого берега Днепра, серия прилетов произошла в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Согласно онлайн-карте воздушных тревог Украины, сирены гудят в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и других областях страны. Украинские СМИ сообщают, что ВС РФ могут начать наступление, однако никакой подверженной информации об этом нет. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Стало известно, на каком направлении активизировались ВС России
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Мощные прилеты в самом Херсоне и окрестностях, — рассказал источник.

Тем временем стало известно о взрыве в украинском Житомире в районе бронетанкового завода, который занимается сборкой техники и ремонтом иностранных танков. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, взрыв прогремел поздно вечером 22 декабря у поселка Новогуйвинское.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в ходе спецоперации поразили за сутки военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах в зоне СВО. Также стало известно, что российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Сторожевое. Поселок расположен к западу от Угледара и Курахово вблизи границы с Запорожской областью.