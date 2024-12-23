Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что высокопоставленные украинские военные, пользуясь своим служебным положением, устраивают попавших в армию знакомых на тыловые должности. В своем Telegram-канале она написала, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины наблюдается высокий уровень коррупции.

Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие [люди] во время чисток обычно остаются на своих местах, а [на передовую] отправляют часто именно тех, кто <...> не способен к интригам ради теплого места, — подчеркнула законодатель.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что отстранение вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова от работы с дронами привело к резкому сокращению их производства в стране. Парламентарий заявила, что это результат интриг офиса президента Украины.

Кроме того, заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявлял, что президент страны поднимет тему приглашения Киева в НАТО во время заседания европейской контактной группы. По его словам, вместе с этим будет обсуждаться военная помощь Украине. Киев, в частности, также хочет получить гарантии силы «при любом развитии событий — как на переговорах, так и на поле боя».