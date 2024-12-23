Плененный в зоне СВО австралийский наемник признался, что получал гривны

Попавший в плен к нашим бойцам австралиец, представившийся 32-летним Оскаром Дженкинсом, признался в ходе допроса, что получал гривны в Приват-банке. Кроме того, иностранец в своих постах в соцсетях обещал "заставить китайский народ стать вегетарианским", в 2017 году бывал в Гонконге и также являлся преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь. На соответствующие публикации пленного наемника в интернете обратило внимание британское издание The Guardian.

Накануне в ряде российских военных Telegram-каналов распространилось видео допроса Дженкинса, который на ломаном украинском языке признался, что приехал на Украину из Австралии. По его словам, у себя на родине он был "учителем биологии", а сейчас является "солдатом" и получает "гривны".

Как сообщает The Guardian, правительство Австралии в настоящее время пытается подтвердить личность пойманного наемника. В то же время исполняющий обязанности главы МИД Австралии Марк Дрейфус подтвердил, что "семье Дженкинса оказывается консульская поддержка" и вновь повторил "ясный совет всем австралийцам - не ездить на Украину".