Украинский портал SlidstvoInfo опубликовал материал о злоключениях обороняющей Покровск 152-й егерской бригады ВСУ.

Соединение начало формироваться в сентябре 2023 года и долгое время не могло определиться со своим форматом.

"Мы набрали танкистов, но нас переквалифицировали в пехоту и танкистов пришлось передать в другие бригады. Позже мы стали егерской бригадой и нам вновь понадобились танкисты", - рассказал бывший замкомандира 152-й ОЕБр.

Бригаду собирали девять месяцев, большую часть этого времени она работала как сборно-пересыльный пункт.

"Каждый месяц у нас забирали от 300 до 800 солдат и мы пополнялись за счет новобранцев", - рассказал один из офицеров.

Наконец, в сентябре 2024-го бригада угодила на фронт - и сразу в самое пекло, в Покровск. Бойцы по прибытии не знали своего командира роты, а офицеры не представляли, кто у них в подчинении. 152-ю ОЕБр раздробили на части и придали 15 другим подразделениям, чьи командиры были лучше знакомы с обстановкой.

4 ноября один из стрелковых батальонов занял позиции на участке фронта протяженностью полтора километра. После нескольких дней артиллерийского и минометного обстрела все командиры рот и взводов были либо ранены, либо контужены. Солдаты были деморализованы, ожидали отвода в тыл на отдых, но вместо этого поступила команда анять позиции в соседнем секторе.

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Вести солдат поручили 59-летнему майору Сергею Лозовскому, которому оставалось всего несколько месяцев до выхода на пенсию. Незадолго до этого он был понижен в должности с начальникоа оперативного отдела бригады до замкомандира батальона и отправлен на передовую.

"Заводили группу, наткнулись на противника, большинство не вернулось. Лозовский официвльно числится пропавшим без вести. Его не должны были отправлять на передовую - это штабной офицер с доступом к гостайне. Чистая глупость: как боевая единица он был малоэффективен, но хорошо работал в штабе", - считает один из офицеров бригады.

За три месяца на фронте бригада стала небоеспособной, считают ее офицеры. Количество убитых и пропавших превысило численность батальона. Еще столько же раненых и непригодных к службе.