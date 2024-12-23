Командир украинского Abrams заявил, что танки США слишком слабы и уязвимы

Командир одного из переданных Украине танков Abrams рассказал о недостатках американской техники, сообщает The War Zone.

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Речь идет о командире машины из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, кадры поражения которой ударами FPV-дронов были опубликованы на прошлой неделе. Как выяснилось, экипаж выжил, но вынужден был оставить подбитый Abrams.

"Американские танкисты должны действовать быстро. Их танки слишком слабы и уязвимы, учитывая нынешние угрозы на поле боя. Срочно защищайте свои танки, чтобы избежать потерь в потенциальных конфликтах в ближайшем будущем, принимая во внимание наш опыт", - заявил украинский командир танка.

По его словам, если бы на его Abrams не были установлены защитная сетка и блоки разработанной еще в СССР динамической защиты "Контакт-1", судьба экипажа оказалась бы куда более печальной.

По словам танкиста из ВСУ, их танк скорее всего станет трофеем ВС РФ, так бросить его пришлось неподалеку от российских позиций.