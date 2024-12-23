Украинские военные атаковали Донецк дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 декабря атаковали Донецк дальнобойными ракетами, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

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Отмечается, что было сбито как минимум шесть воздушных целей, после чего атака продолжилась. Кроме того, по данным корреспондента агентства, в городе произошло около шести взрывов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что на месте обстрелов в ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снарядов.