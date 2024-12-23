СМИ: ВС РФ осталось 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

Российские войска находятся в трех километрах от шахтоуправления "Покровское", крупнейшего и важнейшего для Украины предприятия угольной промышленности.

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"До шахты "Покровская" осталось порядка трех километров. Противник пытается там окапываться", - пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Покровская" - единственная на Украине шахта по добыче коксующегося угля, необходимого металлургии. Местные предприятия превращают руду в чугун и сталь классическим способом, в доменных печах, поэтому коксующийся уголь является стратегическим продуктом.

Ежегодно "Прокровская" добывает до восьми миллионов тонн угля.Изрядное количество продукции идет на экспорт, что еще более повышает ценность предприятия для экономики страны.