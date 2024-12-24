Израиль атаковал больницу в Газе с помощью роботов-камикадзе

Израильская армия атаковала гуманитарный конвой в центральной части сектора Газа, передает Al Jazeera. Погибли минимум четыре человека, еще трое получили ранения.

«Израильские силы разбомбили колонну с гуманитарной помощью в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере четыре охранника», — следует из сообщения.

Отмечается, что гуманитарный конвой перевозил помощь голодающим палестинцам. ЦАХАЛ ударил по нему беспилотником.

Ранее в Газе за сутки погибли 25 мирных жителей из-за атаки Израиля по городам.