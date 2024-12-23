Противотанковый комплекс "Конкурс-М" получит дистанционное управление

В России разработали систему дистанционного управления для противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М".

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"Совсем недавно мы получили разрешительную документацию на комплект оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М", называемого на линии боевого соприкосновения наряду с другими типами ПТРК не иначе, как "окопная артиллерия", - заявил генеральный директор концерна Алан Лушников в интервью ТАСС.

По словам Лушникова, решение о разработке системы было принято на основе боевого опыта СВО. Теперь операторы ПТРК смогут управлять пусковой установкой с расстояния до 100 метров. Время подготовки ПТРК к бою с учетом монтажа навесного оборудования составляет не более 20 минут. Управление осуществляется по кабелю.

Напомним, что противотанковые комплексы "Конкурс-М" ценят за их относительную простоту, надежность и высокие тактико-технические характеристики. Применяемые ракеты оснащены тандемными головными частями, способными пробивать до 800 мм гомогенной брони, находящейся за динамической защитой. Дальность применения ПТРК - от 75 метров до 4000 метров. Средняя скорость полета ракеты - 208 м/с.

Ранее американское издание The National Interest сообщило, что в условиях СВО российский ПТРК "Корнет" оказался лучше американского Javelin.