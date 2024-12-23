Над американской военной базой в Японии заметили дроны

Японский аэропорт Ивакуни, который наряду с гражданской авиацией используется и самолетами морской пехоты США, был закрыт из-за сообщений о нескольких непознанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщает телеканал NHK.

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Около 19:00 по местному времени (13:00 мск) в министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии поступила информация о том, что несколько дронов появилось в воздушном пространстве аэропорта Ивакуни. В связи с этим работа воздушной гавани была незамедлительно прекращена. Самолет, летевший из Токио, вынужден был приземлиться в Хиросиме. В Ивакуни он прибыл с трехчасовым опозданием.

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Аэропорт возобновил работу спустя час. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, действительно ли имело место появление дронов.

15 декабря сообщалось, что неизвестные беспилотники нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

Ранее в США призвали ввести режим ЧС из-за неопознанных дронов.