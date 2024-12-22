Йеменские хуситы раскрыли подробности удара по авианосцу США

Йеменские хуситы нанесли удары ракетами и БПЛА по американскому авианосцу «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в Красном море и уничтожили палубный истребитель F/A-18. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

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В эфире телеканала Al Masirah Сарья рассказал, что накануне йеменцы атаковали авианосец и ряд сопровождавших его эсминцев.

По его словам, хуситы нанесли удары по авианосной группе с применением «8 крылатых ракет и 17 беспилотников».

«Самолет F-18 был сбит при попытке эсминцев противодействовать», — сказал Сариа.

Комментариев от американских военных и Белого дома пока нет. По официальной версии Пентагона, по истребителю был открыт «дружеский огонь» из орудий крейсера USS Gettysburg ВМС США.

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По сообщению Центрального командования США, F/A-18 едва отлетел от палубы авианосца, как был сбит. Оба пилота были найдены живыми после катапультирования, один из них получил легкие травмы.

15 декабря Центральное командование признало, что «Трумэн» отправился на Ближний Восток. Однако до этого дня было неизвестно, что авианосец и его боевая группа находятся в Красном море.