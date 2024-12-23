MWM: США могли скрыть, что потерянный в Красном море F/A-18F был сбит хуситами

В ходе боестолкновений с хуситами ВМС США потеряли в Красном море истребитель F/A-18F Super Hornet, и обе стороны сделали противоречивые заявления в связи с инцидентом, сообщает Military Watch Magazine.

Представитель йеменского движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его эсминцев стали целями для хуситов в ходе предпринятой американцами атаки на Йемен. По его словам, операция была проведена с использованием 8 крылатых ракет и 17 беспилотников, а американский самолет был сбит в тот момент, когда эсминцы ВМС США пытались перехватить БПЛА и ракеты.

В Центральном командовании США, в свою очередь, сообщили, что F/A-18F был по ошибке сбит огнем с ракетного крейсера USS Gettysburg при взлете с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

Противоречивые заявления двух противоборствующих сторон породили множество спекуляций относительно обстоятельств сбития F/A-18F. Исторически для США и других стран с развитой авиационной промышленностью было не редкостью приписывать боевые потери своих самолетов дружественному огню или неисправностям по репутационным причинам.

"Было бы совсем неудивительно, если бы ВМС США попытались преуменьшить успех своего противника и ограничить последующий резонанс, заявив, что это был результат дружественного огня", - пишет MWM.

При этом хуситы имеют очень незначительный воздушный флот и вряд ли рискнут размещать его близко к американскому авианосцу, что поднимает вопросы относительно возможности того, что F/A-18F был ошибочно принят за вражеский самолет. А тот факт, что ранее над Йеменом сбивали американские беспилотников MQ-9 Reaper и саудовские истребители F-15, указывает, что заявление хуситов о поражении самолета выглядят вполне правдоподобно, отмечает издание.