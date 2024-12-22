Названы главные цели России на Украине после атаки на Казань

После атаки ВСУ с помощью дронов на Казань главными целями для российских ударов станут военные объекты на территории Украины. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По мнению специалиста, под удар российской армии скорее всего попадут места скопления вражеских войск, а также стратегически важные объекты, в том числе мосты. Кроме того, атаке подвергнутся украинские военные предприятия и заводы.

— (Президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин всегда говорил, что для нас приоритетными являются не дома мирных граждан, а военные объекты, военная инфраструктура, — передает слова Глазунова Lenta.ru.

Путин заявил, что Киев пожалеет о том, что решился атаковать Казань с помощью беспилотников.

Путин прокомментировал атаку дронов на Казань

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит на атаку украинских дронов на Казань. Депутат связал удары по столице Татарстана с желанием Украины сохранить финансовую поддержку от Соединенных Штатов накануне инаугурации нового президента Дональда Трампа.