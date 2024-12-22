Кадыров: в Запорожье «Восток-Ахмат» сорвал попытку перегруппировки сил ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о предотвращении очередной попытки перегруппировки сил ВСУ в Запорожье.

По его словам, попытка была сорвана в северо-западной части Работино на Ореховском направлении.

Кадыров отметил, что бойцы взвода БПЛА батальона «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова (Асхаб) провели аэроразведку.

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Операторы батальона, получив необходимые данные, точными забросами зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов нанесли значительный урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ, заметил Кадыров.