Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников.

Такое заявление миллиардер сделал после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее Маск указал на отсутствие президента США Джо Байдена в публичном пространстве.