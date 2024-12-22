Маск призвал ввести тест на умственные способности для американских чиновников

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников.

Маск призвал проверить чиновников в США на когнитивные способности
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Такое заявление миллиардер сделал после того, как 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер от штата Техас оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее Маск указал на отсутствие президента США Джо Байдена в публичном пространстве.

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