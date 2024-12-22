В Польше высказались об отправке военных на Украину

В настоящее время Варшава исключает возможность отправки солдат на Украину, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что эта возможность может быть рассмотрена в дальнейшем, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что тема об отправке ограниченных контингентов, инструкторов, медиков, миротворцев рассматривается в западном политическом пространстве последние 11 месяцев.

«Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, именно НАТО должно играть ключевую роль в этом решении», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр уточнил, что Варшава не планирует вводить войска на Украину, пока кризисная ситуация не разрешится. Вместе с тем, добавил он, Польша рассмотрит дальнейшие шаги, когда придет время.

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Ранее Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные базы республики пока не приступили к обучению бригады для ВСУ из проживающих в стране украинцев в связи с недобором.