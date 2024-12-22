Российские военнослужащие уничтожили польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе зачистки Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й Российской армии с позывным «Купол» в разговоре с РИА Новости.

Он рассказал, что на территории города также присутствовали темнокожие специалисты. Российские бойцы узнали об их присутствии благодаря захваченным радиостанциям.