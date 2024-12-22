Возгорание произошло на объекте ТЭК в Орловской области из-за атаки ВСУ

Возгорание произошло на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа в результате массированной вражеской атаки БПЛА.

По словам главы региона Андрея Клычкова, в настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания.

«Прошу сохранять спокойствие, атака всё ещё продолжается», — написал губернатор в Telegram-канале.

Днём ранее в Татарстане ввели режим ЧС после атак БПЛА ВСУ.