Сирийские вооруженные группировки объединятся

Различные сирийские вооруженные группировки станут одной структурой под контролем министерства обороны республики, заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани. Новый формат армии страны обсудили после смещения президента Башара Асада, информирует Al Watan.

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Сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру в рамках новой армии под управлением Министерства обороны, — цитирует издание главу властей.

Ранее новые власти назначили Асада Хасана аш-Шибани главой МИД Сирии во временном правительстве. Такое решение приняли в генеральном командовании объединенных сил вооруженной оппозиции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в настоящий момент не определено, останутся ли военные базы РФ в Сирии. Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство стран региона высказало заинтересованность в том, чтобы гарнизоны российских ВС продолжали работать.

Экс-президента Сирии Башара Асада обвинили в передаче координат военных целей в стране Израилю. По данным СМИ, бывший глава республики так пытался подстраховаться в случае его ликвидации.