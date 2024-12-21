Минобороны РФ создаст новый вид войск

В российской армии может появиться отдельный род войск - войска беспилотных систем. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Заявление прозвучало в ходе заседания технического совета оборонного ведомства и "Народного фронта". На нем присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он отметил высокую эффективность БПЛА на поле боя.

"В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена", - акцентировал внимание Андрей Белоусов.

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Министр обороны РФ напомнил о трудностях, которые возникают с закупкой беспилотных систем в рамках традиционной схемы поставки вооружений. Возникшие проблемы решаются по мере их поступления.

Тем не менее развитие беспилотных систем, в первую очередь fpv-дронов осуществляется. Это происходит в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, "Народного ОПК" и Министерства обороны РФ.