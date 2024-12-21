В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, тогда как остальные 66 признаны «старыми, больными или алкоголиками», что вызывает тревогу относительно их боеспособности, пишет Guardian.

Британская газета Guardian сообщила о сложной ситуации в 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

По словам одного из военнослужащих, из 90 новых солдат только 24 были готовы к боевым действиям. Остальные 66 оказались либо слишком старыми, либо нездоровыми, либо зависимыми от алкоголя, передает РИА «Новости».

«Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны... Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками. Месяц назад они гуляли по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо оснащены», – заявил военный изданию.

Кроме того, источники из украинских сил ПВО сообщили, что дефицит солдат на фронте заставил генштаб выделить дополнительные силы из и без того истощенных подразделений ПВО для отправки на фронт в качестве пехоты. Один из источников выразил сомнение в способности ПВО функционировать должным образом в таких условиях.

Закон об усилении мобилизации на Украине, вступивший в силу 18 мая, обязывает военнообязанных обновлять свои данные в военкомате, носить военный билет и предъявлять его по первому требованию. Повестки считаются врученными, даже если вручение не состоялось лично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, краинский военнопленный Анатолий Скикетский узаявил, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.

Пленный военнослужащий Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять.

Украинские войска призывают инвалидов в свои ряды, включая тех, у кого отсутствуют конечности, сообщил пленный Юрий Марсюк.