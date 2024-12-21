В Британии предупредили об опасности военного столкновения с Россией
Появление британских военных инструкторов на Украине может привести к прямой военной конфронтации Лондона и Москвы. Об этом пишет издание Spectator.
Издание отмечает, что размещение британских солдат в зоне конфликта, где Лондон не является непосредственным участником боевых действий, «всегда сопряжено с риском».
В частности, внезапное наступление России может «поставить на линию огня украинское подразделение с британскими инструкторами».
«Если что пойдет не так, есть все шансы, что развертывание может перерасти в прямую конфронтацию между армиями Британии и России», — пишет Spectator.
Ранее министр обороны Джон Хили высказал предположение, что британские военные могут быть направлены в Украину для проведения учебных миссий.
Во время визита в Киев на этой неделе Хили озвучил план из пяти пунктов по увеличению поддержки Украины. Один из пунктов — «сделать обучение военных более отвечающим потребностям Киева».
Когда Хили спросили, будет ли этот пункт включать отправку инструкторов на Украину, он не исключил такой вариант.
Ранее данные планы Британии прокомментировали в комитете Госдумы по обороне.