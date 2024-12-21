Российские военные освободили населенный пункт Островский в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Островский в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ на 21 декабря.
В субботу Минобороны заявило, что в населенном пункте Островский находятся российские войска.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении военных.
Отмечается, что в зоне ответственности «Южной» нанесено поражение формированиям ВСУ вблизи населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск (ДНР) и Белогоровка (ЛНР).
Потери противника составили до 285 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы и пять полевых складов с боеприпасами.
Ранее стало известно об отступлении ВСУ из Курахово.