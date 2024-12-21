Минобороны сообщило подробности отражения атаки дронов ВСУ на Казань

В Минобороны России заявили, что киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Удары наносились БПЛА самолетного типа, они были сбиты и подавлены РЭБ.

Вражеские беспилотники атаковали Казань в период с 7:40 до 9:20

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — сказано в сообщении военного ведомства.

Названа одна из целей БПЛА, атаковавших Татарстан

В Сети тем временем появились кадры из Казани, где мужчины пытаются сбить дрон ВСУ с помощью стрелкового оружия.