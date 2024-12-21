Весь мир понимает, что Североатлантический альянс не способен противостоять России и её новейшему ракетному комплексу «Орешник».

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости.

«У НАТО нет ответа «Орешнику», – написал ирландец. – Россия это знает, они это знают, все об этом знают».

При этом журналист подчеркнул, что надежды Запада на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз отреагировал на заявление президента Владимира Путина, предложившего Западу необычную технологическую дуэль между «Орешником» и ПВО.