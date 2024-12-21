Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на Днепре

На левом берегу Днепра была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек во время попытки высадки, сообщили в российских силовых структурах.

Украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена на левом берегу Днепра, передает РИА «Новости». Представитель российских силовых структур сообщил, что группа состояла из трех человек. Попытка высадки закончилась для них неудачей.

«Уничтожена очередная украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть на левобережье Днепра», – заявил представитель российского силового ведомства.

Ранее по обнаруженной украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области нанесли минометный удар.

Под Константиновкой бойцы 6-й мотострелковой дивизии ДНР ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью дронов-разведчиков и FPV-дрона.

В конце ноября украинская диверсионно-разведывательная группа планировала захватить окраину села Журавлевка в Белгородской области, атаку отбили российские военные.