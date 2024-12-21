В Казани на данный момент зафиксировали восемь ударов украинских дронов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Она уточнила, что одна прилет была на промышленное предприятие, один - над рекой, шесть на жилой массив. Информации о погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

Напомним, ранее в мэрии Казани сообщили, что в результате атаки украинских БПЛА загорелись дома в Советском, Кировском и Приволжском районах города. Их жителей эвакуировали и обеспечили теплыми вещами и питанием.

Стало известно, какими дронами ВСУ ударили по Казани

К пострадавшему от атаки БПЛА высотному жилому комплексу "Лазурный берег" прибыл глава РТ Рустам Минниханов. На месте ЧП работают все оперативные службы.