В Казани зафиксировали восемь прилетов украинских БПЛА

В Казани на данный момент зафиксировали восемь ударов украинских дронов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Она уточнила, что одна прилет была на промышленное предприятие, один - над рекой, шесть на жилой массив. Информации о погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

Напомним, ранее в мэрии Казани сообщили, что в результате атаки украинских БПЛА загорелись дома в Советском, Кировском и Приволжском районах города. Их жителей эвакуировали и обеспечили теплыми вещами и питанием.

Стало известно, какими дронами ВСУ ударили по Казани

К пострадавшему от атаки БПЛА высотному жилому комплексу "Лазурный берег" прибыл глава РТ Рустам Минниханов. На месте ЧП работают все оперативные службы.

Военные новости
Видео
Лилия Галимова
Рустам Минниханов
Республика Татарстан
Казань