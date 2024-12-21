Очевидцы сообщают о прилете беспилотника Вооруженных сил Украины в еще одну многоэтажку в Казани. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, прилет произошел на жилой комплекс «Манхэттен».

До этого в СМИ появилась информация, что дрон Вооруженных сил Украины попал в 37-этажный дом в Казани. Момент попадания беспилотника в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани сняли на видео.

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В пресс-службе Минобороны 21 декабря сообщали, что системы противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном.