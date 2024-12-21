Жители Казани заметили третий беспилотник недалеко от элитного жилого комплекса «Лазурные небеса». Об этом в субботу, 21 декабря, сообщают местные казанские СМИ.

Уточняется, что все жители ЖК уже эвакуированы. О пострадавших на данный момент не сообщается, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее первый дрон Вооруженных сил Украины прилетел в 37-этажный дом ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Здание находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Затем в жилую высотку в Казани прилетел второй дрон — на тот момент из нее еще эвакуировали людей. Отмечается, что на 15 этаже повреждены множество квартир.

Системы противовоздушной обороны РФ уничтожили в субботу, 21 декабря, 19 БПЛА над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря. Уточняется, что девять беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — Воронежской, три — над акваторией Черного моря, а также по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.