Над Татарстаном уничтожен украинский беспилотник

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Системы противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном.

Об этом в субботу, 21 декабря, заявили в пресс-службе Минобороны России.

— Около 07.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Той же ночью девять беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — Воронежской, три — над акваторией Черного моря, а также по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее Украина нанесла удары по Белгородской области во время прямой линии президента России Владимира Путина, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.