Почти 20 человек получили ранения из-за ракетного удара по Тель-Авиву

18 человек получили легкие осколочные ранения в результате ракетного удара Йемена по Тель-Авиву. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу скорой помощи.

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Отмечается, что пострадавшие были доставлены в два медицинских центра для оказания экстренной помощи.

По данным новостного портала Ynet, удар пришелся по комплексу из восьми жилых домов. Ракета упала на детской площадке. Возник пожар.

На место ЧП были направлены пожарные службы. Полицейские оцепили зону падения снаряда. Местных жителей попросили держаться на расстоянии от места происшествия и следовать инструкциям органов безопасности.

Утром 21 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд.