В США одобрили продажу Египту танков Abrams и ракет Hellfire

Госдеп США одобрил возможную продажу Египту танков Abrams на 4,69 миллиарда долларов, а также ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность» на 630 миллионов долларов. Об этом заявил Пентагон, пишет РИА Новости.

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Как отметили в ведомстве, было приняло решение о возможной продаже правительству Египта оборудования для ремонта, поддержки и оснащения танков Abrams. Отмечается, что сделка предусматривает ремонт и модернизацию 555 танков M1A1 в более обновленную конфигурацию M1A1SA.

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Ранее советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что танки M1A1 Abrams оказались бесполезны для Украины.