На Украине прокомментировали удар России по Киеву

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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Соскин назвал действия России серьезными и демонстрационными.

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«Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там [президент Украины Владимир] Зеленский рассказывал про ПВО, про эти [американские ЗРК] "Пэтриот". <...> А оказалось, что не совсем так», — подчеркнул он.

20 декабря в Киеве раздалась серия взрывов. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва. Позднее было опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ.