Киев в попытках убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать Украину, хочет доказать ему, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы являются «борцами» и «победителями». Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на неназванных военных чиновников и аналитиков.

По их словам, украинской армии не хватает людей, а США подталкивают Киев к снижению призывного возраста. По мнению специалистов, следующие несколько месяцев станут «критической фазой» конфликта.

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Они объяснили, что Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность.

«Высокопоставленные чиновники полагают, что, доказав Трампу, что они являются "борцами" и "победителями", они смогут убедить его поддержать их», — говорится в статье.

Ранее Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа.