Пушилин исключил легкое продвижение в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстраивают укрепрайоны, поэтому легкое продвижение в Донбассе маловероятно, Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

«На легкое продвижение никто не рассчитывает. Готовятся наши ребята», — сказал он. Пушилин заявил, что инициатива на всей линии фронта при этом находится за российскими военными.

Глава ДНР отметил, что серьезные укрепления выстраиваются Киевом в любом населенном пункте, будь это маленькое село или поселок.

Ранее Пушилин одной фразой высказался о взятии населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, это является «делом времени». Он добавил, что ситуация в Курахово стала критической для ВСУ.