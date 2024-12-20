Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону

Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону в связи с повышением уровня воздушной опасности.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

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