Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону

Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону в связи с повышением уровня воздушной опасности.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
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"В связи с повышением уровня воздушной опасности в г. Ростове-на-Дону сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении режима повышенной готовности. Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 мск 20 декабря до 10:00 мск 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования", - говорится в сообщении.