В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за риска воздушной опасности

Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону в связи с повышением уровня воздушной опасности.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону
© РИА Новости

Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

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"В связи с повышением уровня воздушной опасности в г. Ростове-на-Дону сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении режима повышенной готовности. Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 мск 20 декабря до 10:00 мск 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

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Алексей Логвиненко
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