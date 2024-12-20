ВСУ нанесли удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он указал, что направил на место врио председателя правительства Курской области и его заместителей. Также там уже работают все оперативные и тревожные службы.

Назван возможный тип атаковавших Рыльск ракет

«ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — сказал Хинштейн.

Он отметил, что лично направится на место сразу после заседания Госсовета. Врио губернатора Курской области пообещал оказать семьям пострадавшим всю необходимую помощь.