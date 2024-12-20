Генералу Кириллову посмертно присвоили звание Героя РФ

Начальнику войск РХБЗ ВС генерал-лейтенанту России Игорю Кириллову, который ранее погиб в результате взрыва в Москве, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник.

По его словам, звезду Героя передали его родным.

Напомним, что Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве сегодня, 17 декабря, рано утром. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Позже ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужбами исполнителя теракта, ему обещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.