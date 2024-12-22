ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в одном российском регионе

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. Об этом у себя Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены четыре боеприпаса и совершены атаки шестью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), из которых четыре сбиты системой ПВО», — пояснил он.

При этом Гладков подчеркнул, что последствий нет.

Более того, целями украинских военных стали хутор Нижние Мельницы в Валуйском муниципальном округе и город Шебекино в Шебекинском муниципальном округе.

Ранее 20 декабря два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Репяховка двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА.