Подразделения российской армии за сутки уничтожили в Курской области до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», - уточнили в министерстве.

По информации Минобороны России поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ были нанесены

подразделениями группировки войск «Север», а также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии.

Всего за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 42440 военнослужащих, уточнили в российском военном ведомстве.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.