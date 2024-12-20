Признавшийся в получении взяток чиновник из Подмосковья ушел на СВО

Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Малышев проходил по уголовному делу о коррупции. На этапе рассмотрения дела в суде он попросил отправить его в зону боевых действий. После того как суд удовлетворил соответствующее ходатайство, бывший сотрудник подмосковной администрации заключил контракт с Минобороны.

Мужчина проходил службу в одном из штурмовых подразделений в должности наводчика пулеметного отделения.

Ранее с СВО вернулся съевший человеческое сердце однофамилец экс-чиновника из Подмосковья. Дмитрий Малышев из Волгоградской области был помилован за участие в спецоперации и после этого заключил новый контракт.