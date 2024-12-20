Киев вернул сотни тел погибших украинских военнослужащих

Киев сообщил о возвращении 503 тел погибших украинских военнослужащих. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря.

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Отмечается, что 403 тела россияне передали с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского. Оставшиеся тела были возвращены из российских моргов.

С российской стороны информации о возвращении тел еще не поступало, передает РБК.

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Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области продолжается из-за опасений за их безопасность в условиях обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы района Юрий Дмитрюков.

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