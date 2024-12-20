В результате удара по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском николаевском сопротивлении.

В Минобороны РФ 20 декабря сообщили об ударе по пункту управления СБУ, позициям зенитного ракетного комплекса Patriot и по конструкторскому бюро «Луч». Удар стал ответом на атаку ВСУ по предприятию в Ростовской области.

Российские военные отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что в Киеве начались выборочные проверки СБУ: силовики останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны и документы.